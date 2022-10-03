حفل استثنائي تحت سفح الأهرامات الخطوط السعودية تحتفل بالذكرى الـ 75 على تسيير رحلاتها إلى مصر

تحتفل الخطوط السعودية بمرور 75 عامًا على تسيير رحلاتها إلى مصر، في حفل استثنائي يُقام في التاسع من أكتوبر الجاري تحت سفح الأهرامات بالجيزة.

يشهد الحفل تشريف مجموعة من الوزراء من الدولتين، وحضور كوكبة من ألمع الفنانين والمبدعين والمؤثرين السعوديين والمصريين، في مشهدٍ معبّر عن عمق وأصالة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وكذلك استمرار التعاون والنجاحات المشتركة، التي شهدتها عدة مجالات بين البلدين.

ويبرز الاحتفال، الذي يقام في حضرة أبرز معالم مصر التاريخية، مكانة العاصمة المصرية، القاهرة، لدى الخطوط السعودية، إذ تعود العلاقات بينهما إلى أربعينيات القرن الماضي، حين كانت أولى الوجهات لتسيير رحلاتها خارج حدود المملكة العربية السعودية، وتأسيس مكتبها في شارع قصر العيني بوسط القاهرة، والذي يُعد واحدًا من أول وأهم المكاتب الخارجية التي مثَّلت الخطوط السعودية على المستوى الدولي، لتبدأ رحلاتها في الانتشار بالمجالات الجوية لعشرات الدول حول العالم.

وساهمت الخطوط السعودية على مدار الـ 75 عامًا الماضية في توفير العديد من الوظائف وفرص العمل بالقاهرة، وشاركت رفيقتها «مصر للطيران» في تيسير حركة التنقل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتبادل الخدمات والخبرات طوال سنوات تعاونهما الممتدة، بما ساهم في تعزيز الروابط الوثيقة والأبدية بين الشعبين.

ويبلغ حجم أسطول الخطوط السعودية 144 طائرة، تغطي ما يقرب من 100 وجهة في مختلف دول وقارات العالم، وستصل إلى 55 وجهة جديدة بحلول عام 2030، حيث تقلعُ طائراتها كل ثلاث دقائق من أبرز المطارات الدولية عبر رحلاتها المتنوعة إلى كافة الوجهات التي تنطلق إليها، ضمن مساهمة الشركة في رؤية المملكة الهادفة إلى نقل 100 مليون ضيف سنويًا، لتحافظ على مكانتها كواحدة من أفضل خطوط الطيران الجوية.

وتتمتع الخطوط السعودية بخطط مستقبلية طموحة تضمن استمرارها في مقدمة الخطوط الجوية كواجهة للمملكة أمام العالم، بدورها كأجنحة رؤية 2030 للمساهمة في تحقيق طموحات المملكة العربية السعودية على كافة المستويات، ومن أهمها قطاعات النقل والسياحة والثقافة بحلول عام 2030، انطلاقًا من استثمار نقاط قوة المملكة من موقع استراتيجي متميز وقوة استثمارية رائدة، وتسخير جميع الإمكانيات لتحقيق الأهداف وتأكيد التنافسية العالمية.

وحازت الخطوط السعودية على تصنيف «5 نجوم» من منظمة «APEX» غير الربحية، وهو برنامج التصنيف الأول من نوعه الذي يحدد تصنيفاته بناءً على آراء الضيوف، كما أصبحت الخطوط السعودية - بحلول يناير 2021م - ضمن شركات الطيران العشرة في العالم، الحاصلة على التصنيف «الماسي» من «APEX» للسلامة الصحية، بدعمٍ من شركة الاستشارات «SimpliFlying».

وتقدّم الخطوط السعودية باقة من الخدمات المميزة، تغطي احتياجات كافة الضيوف، وبالأخص خدمات «الأعمال» و«الدرجة الأولى»، التي تمنح الضيف قدرًا كبيرًا من الخصوصية والخدمات والتقنيات لتحقيق الرفاهية، وتبدأ من الاستقبال بصالة «الفرسان»، حتى الوصول إلى المقعد المزوّد بكافة سبل الراحة.

كما تمكنت الخطوط السعودية من الفوز بجائزة «أفضل مقعد بالعالم» في درجة «الضيافة». وتوفر عطلات السعودية خدمات حجز الفنادق والسيارات وبرامج الحج والعمرة والسياحة الداخلية، تسهيلًا للضيوف على متنها، فضلًا عن صالات «الفرسان» التي تتيح دخولها لمجموعة كبيرة من عملاء الخطوط السعودية بعدة مطارات حول العالم.