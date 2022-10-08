مصرع سائق بحادث تصادم سيارتين أعلى محور الضبعة

لقى سائق مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى محور الضبعة اتجاه كوبري تحيا مصر، وجرى نقل الجثمان لمستشفى مبارك العام، تمهيدا لتسليمه لذويه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

بلاغ يكشف الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مدير بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين، ووجود متوفى، على الفور انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، وقوة أمنية لمكان الواقعة.

وفاة سائق السيارة الأولى

جرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثة السائق للمستشفى، تمهيدا لتسليمه لذويه، وبعمل التحريات الأولية التي أشرف عليها العميد تامر صالح مفتش المباحث، تبين أن السيارة الأولى تفاجئ قائدها، بتوقف السيارة الثانية على جانب الطريق، فاختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى اصطدامه بها من الخلف، ووفاة سائق الأولى، متأثرا بإصابته الخطيرة.

أوقف السيارة لشراء بعض المستلزمات

وبسؤال سائق السيارة الثانية المتسببة في الحادث، قرر بأنه توقف على جانب الطريق لتوجهه لشراء بعض المستلزمات.

إلقاء القبض على سائق السيارة الثانية

وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة، وتم إلقاء القبض على سائق السيارة الثانية، والتحفظ على السيارتين لفحصهما.