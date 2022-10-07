إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق المؤدي لإحدى قرى مركز المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تصادم سيارتين بسبب التخطي الخاطئ

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم «5416 ن - د - س» ربع نقل، بأخرى «6329 ن - ف - د» تاكسي، على طريق المؤدي إلى إحدى قرى مركز المنيا بسبب التخطي الخاطئ.

نقل المصابين لمستشفى المنيا العام

وانتقل رجال إدارة المرور إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الحادث تسبب في إصابة كلا من «علي فتحي أحمد عثمان»، 32 سنة، صيدلي، «أمير محمد حسن»، 39 سنة، مقيم بالمنيا، «عمرو نادي توفيق»، 35 سنة، سائق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبتين والسائقين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.