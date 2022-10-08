كوريا الجنوبية تسجل 32 حالة وفاة بكورونا.. و251 إصابة في الصين

سجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، 19431 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و 32 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي إصابات الفيروس إلى 24 مليونا و953 ألفًا و135 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 28 ألفا و646 حالة وفاة.

59 حالة إصابة بـ«كورونا» وافدة من الخارج

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى أنّ من بين حالات الإصابات الجديدة، 59 حالة وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

447 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»

وفي الصين، سجّلت السلطات الصحية، 447 إصابة محلية العدوى بفيروس «كورونا» في البر الرئيس للبلاد، أمس الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأوضحت «لجنة الصحية الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن من بين حالات الإصابات بـ«كورونا»، 251 إصابة في منغوليا و47 حالة في «قوانجدونج».