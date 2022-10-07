كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 22 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 22 ألفا و298 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينها 54 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 24 مليونا، و933 ألفا و756 حالة.

كوريا الجنوبية تسجل 41 حالة وفاة بـ«كورونا»

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 41 حالة وفاة بـ«كورونا»، لتصل الحصيلىة الإجمالية للوفيات إلى 28 ألفا و614 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 216 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس للبلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إلى أن من بين الحالات المسجلة 42 حالة في «سيتشوان» و41 في «قوانجدونج».