تفاصيل تبطين ترعة «جنابية أولاد إلياس» في أسيوط بتكلفة 30 مليون جنيه

سيطرت حالة من الفرحة على أهالي مدينة صدفا بمحافظة أسيوط، خاصة القاطنين في المنطقة والمساكن الواقعة غرب شريط السكة الحديد، بعد بدء أعمال تأهيل وتبطين ترعة «جنابية أولاد إلياس» التي تتم أمام منازلهم.

وتعد «جنابية أولاد إلياس» من الترع الكبيرة التي تقع بالمنطقة على امتداد ترعة نجع حمادي، ويبلغ طولها 12 كيلو مترا، وتبلغ تكلفة تبطينها 30 مليون جنيه، وتساعد أعمال تطويرها على القضاء على تلوث البيئة وتحسين ري الأراضي الزراعية بالمنطقة التي تمر بها.

القضاء على مشكلة نقص المياه

ثروت محمد، أحد أهالي صدفا، قال إن مشروع تبطين ترعة «جنابية أولاد إلياس» يأتي ضمن اهتمامات الدولة بالمواطنين والفلاحين لتوفير المياه لأراضيهم والقضاء على مشكلة عدم وصول المياه إلى نهايات الترعة، ما كان يسبب أزمة للمزارعين في الحصول على المياه لري الأراضي بسبب الرواسب والحشائش التي كانت تعيق وصول المياه وتهدر كما كبيرا منها، بالإضافة لوجود القمامة والمخلفات التي تراكمت على جانبيها.

انتهاء مشكلة تراكم القمامة

فيما أوضح مختار أحمد، أحد القاطنين بالعمارات السكنية المطلة على الترعة، أن مشروع تبطين الترعة تسبب في فرحة كبيرة بين الأهالي نتيجة القضاء على الحشائش التي كانت تخرج منها الثعابين وتجذب الحيوانات الضالة، وهو ما كان يهدد الأطفال الذين كانوا يلعبون أمامها، بالإضافة للتخلص من تراكم المخلفات والحيوانات النافقة على الترعة.

وأشار حسن حسين، من أهالي المنطقة، أن مشروع تبطين وتأهيل الترع الذي تقوم به الدولة موخرًا من مشروعات القرن، وفوائده عديدة أهمها الحفاظ على المياه وتحسين ري المزروعات ووصول المياه لنهايات الترع، وهو ما أنهى معاناة المزارعين، فضلا عن القضاء على التلوث بالمنطقة.

المشروع القومي لتطوير الريف المصري

وقال خالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا بأسيوط، في تصريحات، إنه تفقد الأعمال الجارية على ترعة «جنابية أولاد الياس»، وهي ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وتم معاينة مواقع الكباري المقامة بمعرفة الأهالي على الترعة لدراسة إمكانية إقامة بعضها وفقا للضوابط والاشتراطات الفنية لوزارة الري والموارد المائية، وبما يتوافق مع أعمال التطوير الجاري تنفيذها والمظهر الحضاري الذي آلت إليه الترعة في ظل استمرار أعمال التبطين والتأهيل.

وأكد رئيس مدينة صدفا أن طول الترعة يمتد إلى 12 كيلو مترا، وتزيد تكلفة أعمال تبطينها عن 30 مليون جنيه.