إيمي طلعت زكريا تنضم للعرض المسرحي «كازينو بديعة»

أعلنت الفنانة إيمي طلعت زكريا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، انضمامها للعرض المسرحي «كازينو بديعة».

ونشرت إيمي طلعت زكريا مجموعة صور تجمعها بالفنان إدوارد و أحمد الإبياري الذي يقوم بإنتاج العرض المسرحي وعلقت قائلة: «قريبا إن شاء الله المسرحية الاستعراضيه كازينو بديعة إنتاج أحمد الإبياري، إخراج طارق الإبياري».

كازينو بديعة

يذكر أن العرض المسرحي كازينو بديعة يتناول قصة حياة الفنانة بديعة مصابني والتي تجسد دورها الفنانة بشرى.

إيمي طلعت زكريا تحيي ذكري وفاة والدها

وأحيت أمس إيمي طلعت زكريا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الذكري السنوية الثالثة لوفاة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا والتي حرصت على رثائه بكلمات مؤثره قائلة: «8 أكتوبر 2019 تاريخ لاينسى، الذكرى الثانوية الثالثة، 3 سنين فاتوا وإنت مش معايا بجسمك، بس معايا بروحك أنا مبسوطة إن ذكرى وفاتك صادفت يوم جميل هو نفس يوم المولد النبوي الشريف حاجة عظيمة، أنا عارفة إنك في مكان جميل أوي وأحسن من هنا بكتير ربنا دايما بيطمني عليك.. أنت جميل أوي يا بابا وسايبلنا سيره حلوه من بعدك وكل الناس بتحبك وبتدعيلك ربنا يرحمك ياحبيبي في الجنة ونعيمها يارب إنت وأمواتنا جميعا الفاتحة»