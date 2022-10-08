إيمي طلعت زكريا تكشف طريقة إحيائها ذكرى وفاة والدها: «كأنه معايا»

تحل اليوم الذكري السنوية الثالثة لوفاة الفنان طلعت زكريا، الذي رحل عن عالمنا في 8 أكتوبر 2019.

وكشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا ابنة، طقوسها الخاصة في إحياء الذكري السنوية لوالدها والذي تحرص على إحيائها بصفة دائمة منذ وفاته.

وقالت إيمي طلعت زكريا، لـ«الوطن»، إنها تحيي ذكرى وفاة والدها بالصلاة وتقرأ القران وتعيش اليوم وحدها كأنه معهت، مشيرة إلى أنها لا تتحدث مع أحد، فالمقربون منها يعرفون ذلك، كما ذهبت منذ يومين إلى المقابر لزيارته وقراءة الفاتحة أمام قبره.

إيمي طلعت زكريا تحيي ذكرى والدها

وحرصت«إيمي»، على تذكير جمهور والدها طلعت زكريا بذكرى رحيله حيث نشرت صورة لوالدها وطلبت الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة قائلة: «8 أكتوبر 2019 تاريخ لا ينسى، الذكرى الثانوية الثالثة، 3 سنين فاتوا وأنت مش معايا بجسمك، بس معايا بروحك أنا مبسوطة إن ذكرى وفاتك صادفت يوم جميل هو نفس يوم المولد النبوي الشريف حاجة عظيمة، أنا عارفة إنك في مكان جميل أوي وأحسن من هنا بكتير ربنا دايما بيطمني عليك.. أنت جميل أوي يا بابا، وسايبلنا سيرة حلوة من بعدك، وكل الناس بتحبك وبتدعيلك ربنا يرحمك يا حبيبي في الجنة ونعيمها يا رب أنت وأمواتنا جميعا.. الفاتحة».