إيمي طلعت زكريا تحيي الذكري السنوية الثالثة لوالدها: «ربنا يرحمك ياحبيبي»

أحيت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام »، الذكري السنوية الثالثة لوفاة والدها.

ونشرت «إيمي»، صورة لوالدها وعلقت عليها قائلة: «8 أكتوبر 2019 تاريخ لاينسى، الذكرى الثانوية الثالثة، 3 سنين فاتوا وإنت مش معايا بجسمك، بس معايا بروحك أنا مبسوطة إن ذكرى وفاتك صادفت يوم جميل هو نفس يوم المولد النبوي الشريف حاجة عظيمة، أنا عارفة إنك في مكان جميل أوي وأحسن من هنا بكتير ربنا دايما بيطمني عليك.. أنت جميل أوي يا بابا وسايبلنا سيره حلوه من بعدك وكل الناس بتحبك وبتدعيلك ربنا يرحمك ياحبيبي في الجنة ونعيمها يارب إنت وأمواتنا جميعا الفاتحة»

وضع مقتنيات طلعت زكريا في المركز القومي للمسرح

ووضعت إيمي طلعت زكريا مقتنيات والدها بالمركز القومي للمسرح، خاصة البدلة الشهيرة التي ظهر بها في فيلم «طباخ الريس»، وقالت لـ«الوطن» في وقت سابق: «سعدت جدا لوضع بعض مقتنيات والدي في المركز القومي للمسرح، وعندما ذهبت للمركز حبيت فكرة إني شاهدت بالطو يوسف وهبي وخاتم أمينة رزق، شدتني الفكرة جدا».