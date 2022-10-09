سقوط أمطار خفيفة على كفر الشيخ.. والمحافظ يوجه بالاستعداد للشتاء «صور»

تعرضت عدد من مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إلى سقوط أمطار خفيفة، لم تستمر سوى دقائق معدودة معلنة بدء موسم الأمطار رسمياً، ولم تتأثر حركة المرور.

وسجلت درجات الحرارة 19 درجة مئوية، فيما سجلت سرعة الرياح 6 كم في الساعة، وحرص عدد من أهالي المحافظة علي ارتداء الملابس الخريفية.

محافظ كفر الشيخ يوجه بالاستعداد لموسم الشتاء

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجه في وقت سابق بمراجعة ومتابعة ما جرى اتخاذه من أعمال تطهير المصارف وصيانة محطات الصرف، وتشكيل لجنة برئاسة رؤساء مراكز ومدن المحافظة، تضم قطاعات الكهرباء، وشركة المياه، والشئون القانونية، والحوكمة، والنظافة والتجميل، والري، لعمل جولات ميدانية لتفقد عدد من محطات الصرف بنطاق المحافظة للوقوف على أعمال الصيانة لخطوط الصرف الصحي وتطهير الغرف والشنايش وصيانة وتسليك صفايات الأمطار ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء.

متابعة روافع الصرف الصحي وجاهزية المولدات بالمحطات

وأكد محافظ كفر الشيخ، على مراجعة روافع الصرف الصحي وجاهزية المولدات بالمحطات، والتأكد من كفاءة العمال على تشغيلها وجاهزية طلمبات الطوارئ، وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، وإزالة المفاتيح العشوائية من على الأعمدة، وتقليم الأشجار المجاورة للأعمدة والأسلاك لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات مناخية متوقعة خلال موسم الشتاء، ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، كما كلف بمراجعة المباني القديمة والآيلة للسقوط بسرعة إخلائها من السكان واتخاذ كافة الإجراءات لإزالة الخطر منها.