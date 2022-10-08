سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية.. واستمرار حالة الطوارئ

سقطت أمطار متوسطة على كورنيش الإسكندرية، منذ قليل، طالت عدة مناطق أبرزها منطقتي جليم وسان ستيفانو، حيث سقطت الأمطار بشكل كثيف نحو 3 دقائق ثم عادت للهدوء مرة أخرى، ما جعلها أمطار بسيطة استمتع بها المواطنون لدقائق، ولم تشكل أية مشكلة في ظل متابعة شركة الصرف الصحي بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ.

وتعد هذه الأمطار أولى الأمطار المتوسطة على الإسكندرية في شتاء 2023، فيما كثرت السحب الممطرة في الإسكندرية في ظل توقعات بسقوط أمطار غدا بنسبة 40%، وتقلبات بالطقس، وهو الأمر الذي تبعه استمرار حالة الطوارئ من شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

استمرار الطوارئ في الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنهم مستمرون بالعمل وفقا لحالة الطوارئ في المحافظة، والتي تمثلت في رفع درجة الاستعدادات، وتنتشر السيارات والبدالات اعتبارا من مساء أمس الجمعة، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات اعتبارا من اليوم السبت 8 أكتوبر، مع مواصلة أعمال تفريغ بيارات المحطات نظرا لتوقع سقوط أمطار.

وأشار إلى عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وبلغت درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فيما تبلغ درجات الحرارة غدا تحسن بارتفاع درجة في الصغرى عما كان عليه الوضع اليوم.