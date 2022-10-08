مصرع شابين وإصابة ثالث إثر انقلاب دراجتين ناريتين في كفر الشيخ

لقي شابان مصرعهماو أصيب ثالث، بالقرب من ميدان الملك بمدخل مدينة كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ، في حادث انقلاب دراجتين ناريتين في أثناء سيرهما على طريق كفر الشيخ – طنطا، ونُقل المصاب في حالة حرجة لتلقي العلاج لمستشفى كفر الشيخ العام داخل غرفة العناية المركزة.

ملابسات الحادث

كان مستشفى كفر الشيخ العام استقبل، منذ قليل، ثلاثة شباب مصابين بجروح متفرقة بالجسم، لقي اثنان منهم مصرعهما جراء انقلاب دراجتين ناريتين، كما أصيب شاب ثالث، وحجز داخل المستشفى في حالة حرجة.

المتوفيان والمصاب بالحادث

وتبين من خلال سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، أن المتوفيين جراء وقوع الحادث هما «ع.و» 16 عامًا، و«م.ع»، 17 عامًا، من مركز كفر الشيخ، كما أصيب ثالث «ر.ن» 16 عامًا.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لتباشر التحريات والتقصي لمعرفة ملابسات الواقعة.