حالة الطقس غدا في الدقهلية.. احتمال سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة

تختلف حالة الطقس غدا الأحد في محافظة الدقهلية من منطقة إلى أخرى ومن وقت لآخر، وتتفاوت درجات الحرارة بين الليل والنهار، وحتى يطمئن الأهالي على أطفالهم مع انطلاق ثاني أسابيع العام الدراسي الجديد، فإنه من المتوقع انخفاض الحرارة بمقدار درجة واحدة عن طقس السبت، ليسود طقس حار نهارا، خاصة في المناطق الجنوبية من محافظة الدقهلية، أما المدن القريبة من البحر المتوسط مثل جمصة وبلقاس وشربين فيكثر فيها ظهور السحب المنخفضة ويُتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة خلال اليوم.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، في بيان حالة الطقس غدا عن احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومن بينها مدينة جمصة وبلقاس والمنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم، وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، بخلاف البحر الأحمر الذي يعاني الاضطراب ويصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر.

حالة الطقس غدا في الدقهلية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجمعية عن حالة الطقس غدا في الدقهلية أن تكون درجة الحرارة العظمي 28 درجة مئوية لتنخفض درجة عن السبت والتي سجلت 29 درجة، وتنخفض درجات الحرارة خلال فترات الليلة لتصل إلى 21 درجة مئوية، ليشعر المواطنين بطقس مائل للحرارة نهارا.

حالة الطقس غد في بعض محافظات مصر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة خلال النهار في بعض المحافظات غدا مثل: القاهرة 28 درجة، وكفر الشيخ 26 درجة والمنصورة 28 درجة ودمياط 27 درجة، وبورسعيد 27 درجة، والإسماعيلية 29 درجة، والزقازيق 28 درجة، والإسكندرية 27 درجة، والعريش 27 درجة، والفيوم 29 درجة، وسوهاج 31 درجة، وأسوان 36 درجة، والوادي الجديد 33 درجة.