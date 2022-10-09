5 مشاهد مؤثرة في مصرع شاب أنقذ زوجته برأس البر.. خرج يفسح ولاده غرق قدامهم

خرج برفقة أسرته لقضاء يوم سعيد على شاطئ رأس البر بدمياط وما هي إلا سبع ساعات فقط وتحولت الرحلة السعيدة إلي حزن وألم شديد، عندما شاهد الاستورجي «حسن عاصي» زوجته تغرق في المياه وتجرفها الأمواج، فقرر القفز خلفها محاولا إنقاذ حياتها، ولكنه توفي أمام أعين أبنائه الأربعة اللذين كانوا ينتظرون خروجهما معا ولكن المياه جرفته بعيدا وتوفي بينما خرجت الأم وتم إنقاذ حياتها.

مشاهد الغرق

لحظات صعبة ومؤلمة في هذا المشهد الأخير في وفاة استورجي دمياط حسن عاصي، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية 5 مشاهد مؤثرة في حادث غرق استورجي دمياط في رأس البحر

1 - انهيار زوجة الفقيد أمام البحر أثناء عمليات البحث عن الجثة وقبل استخراجها «اطلع بقى يا حسن.. اطلع قلبى واجعنى، سيبتنى لمين أنا وولادك الصغار» .

2 - توفي حسن عاصى أمام أعين أبنائه الأربعة اللذين كانوا ينتظرون أن ينجح في إنقاذ الأم ويخرج بها ولكنها خرجت بدونه وسط انهيارهم.

3 - تجمعت أسرته وأقاربه علي شاطئ البحر وبدا عليهم الحزن الشديد وبعد ساعات من البحث تم انتشال الجثة.

جنازة مهيبة

4 - جنازة مهيبة لاستورجي دمياط شارك فيها المئات من الأهالي وانهيار أسرته وسط بكاء وصراخ السيدات.

5 - الفقيد كان يبلغ من العمر 31 عاما وتوفي تاركا خلفه أربعة أبناء وهم سماح، ونرمين، ونيرة، وسيف.