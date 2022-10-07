انهيار زوجة استورجى غرق أمام أطفاله في دمياط: «اطلع يا حسن قلبي واجعنى»

مأساة تعيشها أسرة استورجي جاء من قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط مع زوجته وأطفاله الأربعة لكى يقضوا ساعات بسيطة على شاطئ البحر برأس البر للاستمتاع والتنزه، لكن الرحلة لم تستغرق سوى 7 ساعات فقط، وانتهت بمصرع الأب غرقا أثناء محاولته إنقاذ زوجته بعد أن جرفها الأمواج.

انهيار زوجته

انهارت زوجة حسن عاصى الذي لقى مصرعه غرقًا مساء اليوم الجمعة في مياه البحر بشاطئ رأس البر في دمياط أثناء محاولته إنقاذها عندما جرفها الأمواج.

وقالت سماح عواد عودة 30 سنة زوجة الضحية: «أنا مش مصدقة.. جابني يفرحنا أنا والعيال الصغار علشان كان نفسهم ينزلوا البحر.. سابنا وراح.. سبتنا لمين ياحسن».

اطلع يا حسن

ووقفت الزوجة المنهارة على شاطئ البحر تنادى عليه قائلة: «اطلع بقى يا حسن.. اطلع قلبى واجعنى، سيبتنى لمين أنا وولادك الصغار»، فيما تجمع أهالي وأسرة المتوفى على شاطئ البحر فى انتظار انتشال الجثة.

وقال حسن عاصى، والد الضحية، إن نجله حسن يبلغ من العمر 31 سنة، يعمل استورجي، جاء في تمام الساعة العاشرة صباحا لقضاء يوم على شاطئ رأس البر مع زوجته وأطفاله، لكنه تعرض للغرق قبيل آذان المغرب بنحو ساعة.

كل اللى عاوزينه الجثمان يخرج وندفنه

وأضاف في حديثة لـ«الوطن»،: «كل اللى عاوزينه جثمان ابني علشان ندفنه، وكل اللي بطلبه من ربنا أن يظهر جثمانه سريعًا وألًا ينحشر الجثمان بين صخور حواجز الأمواج»، وتابع أن المسؤولين في الوحدة المحلية وعده بتكثيف البحث عنه مع أول ضوء.

الوضع صعب علينا

وأضاف محمد عاصى، عم الغريق:«الوضع صعب علينا جدًا، وكمان عارفين أن الوضع صعب جدًا على رجال الإنقاذ من البحث عنه ليلا وننتظر بدء البحث عن جثمانه مع أول ضوء».

وتابع:«الضحية راح وترك أطفاله الأربعة سماح، ونرمين، ونيرة، وسيف.. كان جاى يفسحهم لكنه قضاء الله وقدره».

وشهد شاطئ 51 بمدينة رأس البر مساء اليوم الجمعة، غرق شاب أثناء محاولته إنقاذ زوجته بعد أن جرفته الأمواج، ويعد هذا الحادث هو الأول عقب إعلان الوحدة المحلية بمدينة رأس البر انتهاء موسم الصيف مع غروب يوم الجمعة الماضية الموافق 30 سبتمبر.

وقال محمد الششتاوي، أحد أقارب الغريق، إن الراحل حاول إنقاذ زوجته بعد أن جرفتها الأمواج إلى داخل البحر وبالفعل نجح، لكن الموج صرعه وجرفه إلى داخل البحر.

وأكد الششتاوى، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأب غرق أمام أطفاله الأربعة، وأصيبت زوجته بصدمة وجرى نقلها إلى مستشفى اليوم الواحد برأس البر لإسعافها.