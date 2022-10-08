حكاية غرق طفل في مصرف بالشرقية.. أسرته تنتظر خروج جثمانه منذ أسبوع

«وجوه شاحبة، وعيون زائغة، أفواه تدعو لتلفظ المياه جثمان الصغير».. هكذا كان حال أسرة الطفل الرضيع ممدوح علي صبحي عامر، الذي غرق قبل أسبوع إثر انقلاب تروسيكل كان يستقله عدد من أفراد الأسرة أثناء ذهابهم لتوصيل فرش شقيقة والدة الطفل.

انهيار أسرة الطفل على الجسر

«ابني في الميه من 7 أيام، كل اللي بتمناه يطلع، وأخذ جثته أدفنها، وأعرف مكان قبره»، بتلك الكلمات بدأ على صبحي عامر والد الطفل، مقيم في مركز مشتول السوق حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أنه فور الحادث انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وغواصون متطوعون للبحث عنه، ولكن لم يتم العثور عليه حتى الآن.

انقلاب التروسيكل أثناء الذهاب إلى فرش عروسة

وأوضح أن الطفل كان برفقة والدته وعدد من قريباتها، وكانوا متوجهين إلى تجهيز فرش شقيقتها، إلا أن التروسيكل انقلب وسقطوا داخل مياه المصرف، وخرجوا جميعا عدا الطفلة لافتا إلى حفل الفرش انقلب إلى مآتم.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بالواقعة

ومنذ عدة أيام، انقلب تروسيكل يستقله عدد من الأشخاص داخل مصرف بدائرة المركز، ما أسفر عن غرق الطفل الرضيع «ممدوح علي صبحي عامر»، عام ونصف. وانتقلت قوة من الشرطة والإنقاذ النهري لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، والبحث عن الطفل وتبين أن المياه جرفت الطفل إلى مسافة بعيدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.