انتشال جثة شاب من بحر رأس البر واستمرار البحث عن غريق دمياط الجديدة

لقى شاب مصرعه غرقاً فجر اليوم الاثنين، ثالث أيام عيد الأضحى، أثناء الاستحمام بمياه البحر في «شاطئ 71» بمدينة رأس البر، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثمانه قبل قليل، بمنطقة «شاطئ 51»، ليتم نقل الجثة إلى مستشفى اليوم الواحد، وتعد هذه ثاني حالة غرق بشواطئ رأس البر في موسم 2022.

بلاغ بغرق شاب في «شاطئ 71»

تلقى قسم شرطة رأس البر بلاغاً بتعرض شاب للغرق بـ«شاطئ 71»، وعلى الفور، انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه، وتبين أن الشاب نزل إلى شاطئ البحر قبيل الساعة 4 فجراً، موعد عمال رجال الإنقاذ.

وتبين من الفحص غرق شاب يُدعى «سامح أشرف حسونة»، 21 سنة، مقيم بمركز الزرقا بمحافظة دمياط، كان قد حضر إلى الشاطئ للسباحة، إلا أن الأمواج جرفته، حيث لقى مصرعه غرقاً.

التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى اليوم الواحد

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة رأس البر، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى اليوم الواحد، تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن.

وتشهد شواطئ رأس البر إقبالاً كبيراً من المواطنين، الذين يتوافدون على المدينة، وسط إجراءات مشددة، وحرص الآلاف من أبناء محافظة دمياط والمحافظات الأخرى، على قضاء إجازة عيد الأضحى على الشاطئ، لإسعاد أطفالهم، والاستمتاع بطبيعة شاطئ رأس البر.

البحث عن جثمان غريق شاطئ دمياط الجديدة

وشهد شاطئ مدينة دمياط الجديدة حادث غرق شاب يٌدعى «محمد ناجح صبح غالي»، 20 سنة، مقيم بمركز كفر سعد، حيث تواصل فرق الإنقاذ البحث عن جثته، وسط مناشدة أسرته بسرعة استخراج جثمانه من المياه.

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واستعدت مدينة رأس البر لاستقبال آلاف المصطافين، الذين يتوافدون على الشواطئ خلال أيام عيد الأضحى، حيث تم تزويد الشاطئ بعدد 5 خيام لتجميع الأطفال التائهين، وعدد 4 خيام للإسعاف، وعدد 33 برج إنقاذ، موزعين بطول الشاطئ، حيث تم إنقاذ عدد 39 حالة من الغرق، خلال أيام العيد، كما تم تسليم عدد 76 طفلاً تائهاً إلى ذويهم، وذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة.