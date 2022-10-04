أستاذ مناعة: الإنفلونزا الموسمية لها 3 أنماط.. واللقاحات متوفرة لمن هم أكثر من 6 أشهر

كشف أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن الإنفلونزا الموسمية لها ثلاثة أنواع «A،B،C»، حيث إن النمط A يعد أخطر فيروسات الإنفلونزا، لأنه يتسبب في الكثير من الجوائح والتفشيات.

وأوضح مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، في حديثه لـ «الوطن»، أن النمط B ينقسم إلى سلالتين هما «Victoria، yomagata»، ويتفرع منها أنماط مختلفة، في حين أن النمط C غير منتشر وأعراضه قليلة، وضعيف جدا.

وتابع «الحداد»: أن هذه الأنواع من الإنفلونزا الموسمية تتسبب في مضاعفات كثيرة بين البشر قد تؤدي إلى التهاب رئوي، ومشاكل تنفسية خطيرة خاصة لدى كبار السن، حيث إن أكثر الفئات عرضة للإصابة بهذا المرض هم كبار السن ومن يعانون من الأمراض التنفسية.

أعراض الإنفلونزا الموسمية وإجراءات الوقاية منها

وشرح أستاذ المناعة أن الأعراض من الممكن أن تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، حيث يمكن أن تصل إلى 39 درجة مئوية، الصداع الشديد، آلام فى العضلات والعظام، احمرار فى العين، احتقان فى الحلق، وصعوبة فى التنفس.

وأشار «الحداد» إلى أن الوقاية تكون بالإجراءات الاحترازية العادية الخاصة بفيروس كورونا، متمثلة في التباعد الإجتماعى، غسيل الايدي بالماء والصابون، الإهتمام بنظافة الأشياء، مؤكدا على أهمية ارتداء الكمامة حيث إنها تعتبر من أهم إجراءات الوقاية.

وأضاف أستاذ المناعة أن المصل الخاص بالإنفلونزا الفيروسية يحتوى على الأنماط الثلاثة، حيث إن أخذ الجرعة تعمل على تقوية المناعة ضد الإنفلونزا وتعمل على تقليل المضاعفات التى قد يصاب بها الشخص، كما أن الشخص يمكن أن يصاب بسلالات عادية من الأنلفونزا ولكن المضاعفات تكون أقل كثيرا.

موانع استخدام مصل الإنفلونزا الموسمية

وأوضح أن هذه اللقاحات متوفرة لمن هم أكبر من ستة أشهر، وأن الجرعة لمن هم فى سن الستة أشهر حتى التاسعة يأخذون جرعتين بفاصل شهر، وبالنسبة لباقى الفئات فتتوافر لهم الجرعات بما فيهم الحوامل والمرضعات فهو آمن لهم، وتابع أن أكثر الفئات الأولى بهذه الجرعات هم كبار السن، مرضى الأمراض التنفسية، والفشل الكلوى.

وأضاف أن هناك موانع لاستخدام اللقاح حيث تمنع عن الأطفال أقل من ستة أشهر، مرضى الشلل الرباعى، إذا كان الطفل يعانى من درجة حرارة مرتفعة فيجب الإنتظار حتى زوال انخفاض، ويمنع ايضا إذا كان الطفل لديه حساسية من البيض.