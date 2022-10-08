خريطة لقاح الإنفلونزا الموسمية بالدقهلية.. و6 نصائح نصائحه لتلقيه بأمان

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توافر لقاح الانفلونزا الموسمية من اليوم للمواطنين والمسافرين vaxigrip رباعي التكافؤ، وذلك في 6 مكاتب للصحة على مستوي محافظة الدقهلية، وقدم نصائح لراغبي أخذ اللقاح ومن يمتنع عن أخذه.

خريطة أماكن إعطاء الإنفلونزا الموسمية في الدقهلية

وقال وكيل وزارة الصحة، إن لقاح الإنفلونزا الموسمية 2022/2023 متوفر التطعيم لها في 6 مكاتب للصحة على مستوي محافظة الدقهلية وهي: مكتب صحة ثان المنصورة، مكتب صحة ميت غمر، مكتب صحة السنبلاوين، مكتب صحة دكرنس، مكتب صحة الجمالية، مكتب صحة بلقاس.

6 نصائح لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية

وقدم الدكتور شريف مكين 6 نصائح لأخذ لقاح الانفلونزا الموسمية 2022/2022:

1- يؤجل تطعيم الأشخاص المصابين بحمى شديدة

2- يمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم «البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - اكتوكسينول_9».

3- في حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج

4- التطعيم يبدأ من سن 6 شهور فأكثر جرعة كاملة من اللقاح

5- الأطفال أقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا أي جرعات من لقاح الإنفلونزا الموسمية بسنوات سابقة، فإنه يتم إعطاؤهم جرعتين كاملتين يفصل بينهما مدة لا تقل عن 4 أسابيع

6- مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الامامية للفخذ، وبالنسبة للكبار العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد.