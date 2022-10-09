بعد وفاة طفلتي إسكندرية.. طبيب يحذر من الحقن بالصيدليات: الاختبار أولا

حذر الدكتور محمد عرفة طبيب الطوارئ بمستشفى السلام التخصصي بالقاهرة، من إعطاء الحقن بالصيدليات والأماكن غير المجهزة للتعامل مع الطوارئ الوارد حدوثها بعد استخدام بعض الأنواع من الحقن التي تحتاج إلى عمل اختبار حساسية، خاصة بعد وفاة الطفلتين «إيمان وسجدة» بالإسكندرية خلال الأيام الماضية بسبب إعطائهما حقن بدون اختبار حساسية.

ضرورة عمل اختبار حساسية قبل إعطاء الحقنة

وأضاف عرفة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا بد من عمل اختبار حساسية خاصة في حقن المضادات الحيوية التي قد تسبب مضاعفات كبيرة قد تؤدي إلى الوفاة، موجها نصيحة للأسر بضرورة التوجه إلى المستشفيات العامة والمركزية في حالة الاحتياج لإعطاء المرضي من الأطفال أو الكبار هذه النوعية من الحقن.

المستشفيات تستقبل حالات الطوارئ على مدار اليوم

وأوضح، أنه في حالة حدوث طفح جلدي أو ضيق في التنفس أو الشعور بالإعياء الشديد أو الغثيان أو التعرق، بعد أخذ أي نوع من الحقن، يجب على المريض التوجه فورا إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفي لتوقيع الطبي عليه، حيث تعمل المستشفيات الحكومية على مدار 24 ساعة لاستقبال مثل هذه الحالات وتقديم كل الدعم والرعاية الصحية لها .

وشدد عرفة على ضرورة عدم تناول الأدوية خاصة المضادات الحيوية للمرضي بدون الرجوع إلى طبيب متخصص حفاظاً على سلامتهم ولعدم تدهور حالتهم الصحية، مشيرا إلي أن البعض يتوجه إلى الصيدليات مباشرة ويطلب الحصول علي حقن مضادات حيوية دون الرجوع إلي طبيب وهو ما قد يؤدي إلي تدهور الحالة الصحية.

الجدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت وفاة طفلتين «إيمان وسجدة» وهما شقيقتين بعد إعطائهما حقن تسببت في وفاتهما، حيث أمرت النيابة العامة بتجديد حبس الصيدلانية وعاملين لديها على ذمة التحقيقات، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.