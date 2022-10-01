زلزال بقوة 6 ريختر يضرب إندونيسيا ولا خسائر بشرية

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر إقليم سومطرة الشمالية غربي إندونيسيا، اليوم السبت، فيما لم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.

مركز الزلزال على بعد 15 كيلومترًا شمال غربي «تابانولي الشمالية»

ووقع الزلزال 07:28 مساء بتوقيت جرينتش «09:28 مساء بتوقيت القاهرة»، وقالت وكالة «الأرصاد الجوية» الإندونيسية، إن مركز الهزة الأرضية كان على بعد 15 كيلومترا شمال غربي منطقة «تابانولي الشمالية»، وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت لاحق، قالت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، نقلًا عن وكالة «الأرصاد الجوية» إن الزلزال أسفر عن مقتل شخص، فيما تم تسجيل 53 هزة ارتدادية بعد الشعور بالزلزال للمرة الأولى.

وقالت رئيسة «الأرصاد الجوية»، دويكوريتا كرناواتي، للصحفيين إن 9 أشخاص أصيبوا في الزلزال الذي شعر به الناس في بضع بلدات ودفعهم إلى الفرار من منازلهم، مشيرة إلى أضرار لحقت بـ5 منازل.

وأضافت كرناواتي، أنه لا يوجد خطر حدوث موجات المد العاتية «تسونامي»، وحذرت المسؤولة الإندونيسية، من انهيارات أرضية محتملة في مناطق التلال.

وفي 21 سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، الساحل الغربي لجزيرة «سومطرة» الإندونيسية، دون حدوث موجات المد العاتية «تسونامي».

الزلزال وقع على بعد 144 كيلو متر من «مينتاواي»

وقالت «الأرصاد الجوية» الإندونيسية، في ذلك التوقيت، إن مركز الزلزال وقع على بعد 144 كيلو متر من جزر «مينتاواي» قبالة الساحل الغربي لـ«سومطرة»، وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي 11 سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقايس ريختر، «جزر مينتاواي» قبالة الساحل الغربي لجزيرة «سومطرة» الإندونيسية.

وقالت «وكالة الأرصاد الجوية» الإندونيسية، في ذلك الوقت، إن مركز الزلزال كان على عمق 27 كيلومترا، مشيرة إلى وقوع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في المنطقة نفسها.

وأضافت «الأرصاد الجوية» الإندونيسية، أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات المد العاتية «تسونامي»، فيما قالت وسائل إعلام محلية في ذلك الوقت، إن شخصا وتاحدا أصيب بسبب سقوط أشياء من الخشب على رأسه، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.