التنمية المحلية تناشد المواطنين الإبلاغ عن المخالفات: صوتك مسموع

ناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوي تتعلق بكل من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والقمامة، والفساد والإشغالات أو تقديم أي أفكار وأو مقترحات جديدة بشأن عمل المحليات.

وحذرت وزارة التنمية المحلية من محاولة البعض استغلال أيام العطلات وارتكاب مخالفات، مشددة على رؤساء الأحياء والمدن بالمتابعة المستمرة والتصدي الفوري لأي تجاوز وانفاذ القانون على المخالفين .

خدمة صوتك مسموع

وأكدت وزارة التنمية المحلية على المواطنين أهمية التواصل الفوري مع فريق عمل مبادرة «صوتك مسموع» من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم الواتس آب (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) وسيتم التفاعل الفوري مع الشكوى أو الأفكار المقدمة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة السلبيات.

ترشيد استهلاك الطاقة

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى حرصها على التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى المقدمة منهم بالتنسيق بين الوزارة وغرف عمليات المحافظات من خلال القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين من خلال القيام بفحص الشكاوي التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة والاستجابة المباشرة للشكاوي والرد عليها والتفاعل السريع مع أي مستجدات أو إجراءات تقرها الحكومة، حيث يتم تنفيذ قرار ترشيد استهلاك الطاقة من خلال الجهات الحكومية وخفض الإنارة بالشوارع من أجل الصالح العام ووصلت نسبة تنفيذ الترشيد لـ35%، أيضا يتم تنفيذ قرار فتح وغلق المحلات والمطاعم والمولات التجارية والمقاهي وفق المواعيد الشتوية للمحلات ويتم تسيير لجان مستمرة من المحافظات لمتابعة تنفيذ المواعيد الشتوية للمحلات.

المواعيد الشتوية

وأوضح الوزارة أن المواعيد الشتوية للمحلات اليوم السبت من السابعة صباحا حتي الحادية عشر مساء، أما مواعيد عمل المقاهي والمطاعم تستمر حتى السابعة صباحا ، أما مواعيد عمل الورش تستمر حتى الثامنة مساء.