شروط التقديم في وظائف التنمية المحلية 2022

أكدت وزارة التنمية المحلية أن التقديم لوظائف قيادات المحليات 2022 من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقيادات وفق الإعلان الوظيفي لوزارة التنمية المحلية رقم 1 لسنة 2022 يتطلب الالتزام بعدد من الضوابط والشروط لمن يرغب في التقديم وهي وفق تقرير وزارة التنمية المحلية.

إرشادات استيفاء استمارة التقديم

- عدم الالتفات إلى الطلبات الواردة بالبريد أو على غير الموقع المحدد بالإعلان أو غير المستوفاة أو بعد انقضاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات.

- التقديم على درجة وظيفية واحدة فقط.

- يتم كتابة الاسم الرباعي باللغة العربية.

- تكون البيانات الأساسية باللغة العربية.

- البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف شخصية ولها صفة الاستمرار حتى الانتهاء من إجراءات المسابقة وإعلان النتائج.

- يعتد بالمراسلة بالبريد الإلكتروني ورقم التليفون الخاص به.

- في حالة عدم صحة ودقة البيانات يعتبر الطلب لاغيا.

- كافة المستندات المطلوبة للتقديم يجب أن تكون مسحوبة بصيغة pdf ولن يلتفت لأي مستندات يتم تصويرها عن طريق الهاتف المحمول.

المستندات المطلوبة لوظائف قيادات التنمية المحلية

أولا: للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

- بالنسبة لـ سكرتيري عموم - سكرتيري عموم مساعدين - رؤساء مراكز ومدن وأحياء، تعتمد إنجازاتهم من المحافظ فقط.

- بيان حالة وظيفية حديث شامل معتمد ومختوم من السلطة المختصة من جهة عمله الأصلية والجهة المنتدب إلىها في حالة الندب بتاريخ معاصر لتاريخ الإعلان وفقا للنموذج المرفق.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

- مقترح تطوير الوظيفة المقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر وفقا للنموذج المرفق على ألا يتجاوز ثلاث صفحات في النموذج المرفق لذلك.

- الإنجازات السابقة معتمدة ومختومة من السلطة المختصة ومؤرخة عن مدة آخر ثلاث سنوات عمل معتمدة من " المحافظ - السكرتير العام - رئيس الجهة" خلال فترة الإعلان على ألا تتجاوز خمس صفحات.

- شهادة قانونية معتمدة ومختومة من السلطة المختصة من الجهتين (جهة عمله الأصلية والجهة المنتدب إلىها في حالة الندب) خلال فترة الإعلان موضحا بها الجزاءات والإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية من عدمه وفقا للنموذج المرفق.

- صورة طبق الأصل من تقارير تقويم الأداء عن آخر سنتين سابقة على الإعلان.

- صورة طبق الأصل من شهادات حضور الدورات التدريبية أو البعثات أو المؤتمرات الدولية وكذا شهادات الشكر والتقدير (إن وجدت)).

- صورة شخصية حديثة

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

ثانيا: المتقدمون من خارج الجهاز الإداري للدولة

- تقديم شهادة الخبرة و السيرة الذاتية.

- المستندات الدالة على مستوي المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة على ألا تتجاوز خمس صفحات.

- مقترح تطوير وظيفة القيادات المحلية المتقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر على ألا يتجاوز ثلاث صفحات في النموذج المرفق لذلك.

- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل علىها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

- عدد (1) صورة شخصية حديثة وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية و صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

-ما يفيد القيد بعضوية النقابة المختصة للعاملين بالقطاع الخاص أو الأعمال الحرة مدة لاتقل عن 19 سنة للتقدم لوظيفة من الدرجة الممتازة و 18 سنة للتقدم لوظيفة من الدرجة العالية و 17 سنة للتقدم لوظيفة من درجة المدير العام أو شهادات خبرة من الأماكن التي تم العمل بها بإجمالي عدد سنوات لا يقل عن 17 سنة حتي تاريخ الاعلان.

- المستندات الدالة على مستوي المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة على ألا تتجاوز خمس صفحات.

- مقترح تطوير الوظيفة بالمحليات المتقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر على ألا يتجاوز ثلاث صفحات في النموذج المرفق لذلك.

- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل علىها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

- صورة شخصية حديثة وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين) و صورة من شهادة الميلاد المميكنة.