قبل قمة المناخ.. 17 نوعا من النباتات النادرة مهددة بالإنقراض في سانت كاترين

لا تتميز سانت كاترين بالجبال المرتفعة والوديان وتساقط الثلوج فقط، بل تنفرد بنمو النباتات الطبية والعطرية والأعشاب الطبيعية فيها، وبحسب الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، فإن مدينة سانت كاترين تتميز بوجود نباتات وأعشاب نادرة (متوطنة)، أي لا تنمو في مكان آخر سوى في سانت كاترين، موضحًا أن طبيعة المدينة الجغرافية جعلت الحياة النباتية مختلفة عن باقي المدن.

472 نباتًا في سانت كاترين

الدكتور إبراهيم الجمل باحث علمي نبات بمحمية سانت كاترين، قال في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن مدينة سانت كاترين يوجد بها 472 نوعًا من النباتات الطبية والعطرية والأعشاب، وجرى أخذ عينات منها ودراستها من الناحية العلمية والطبية.

وتابع أن النباتات في سانت كاترين تنقسم إلي ثلاثة أقسام، الأول نباتات نادرة (متوطنة) لا تنمو في أي مكان في العالم، ويبلغ عدد هذه النباتات 17 نوعًا نادرًا، والثاني نباتات شبه متوطنة تنمو في دولة أو دولتين من دول الجوار، والثالث نباتات منتشرة أي توجد في أماكن أخرى.

وقال إن هناك دراسات وأبحاث جرت على هذه النباتات للتعرف على فوائدها الصحية وكيفية الحفاظ عليها، موضحًا أن مساحة محمية سانت كاترين 4000 كيلو متر مربع، إذ تمتد إلى شرم الشيخ وطور سيناء، بالتالي فهذه المساحة ساعدت على تنوع النباتات بسبب تنوع البيئة.

17 نوعًا من النباتات المتوطنة

وأوضح "الجمل"، أن المسح الشامل لمحافظة جنوب سيناء على مدار سنوات؛ أظهر وجود 472 نوع نبات طبي موجودة في سانت كاترين، منها 17 نوعًا غير موجود في العالم سوى فى جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن النباتات النادرة (المتوطنة)، بعضه له أسماء معروفة في البيئة والبعض الآخر باللاتيني، وهي:

أرفيجة.

استراجلوس.

غاصة.

عدمة.

لبيلة.

سكران.

ميكروميرا.

زعتر كاترين.

عورور.

هيكل.

خس الجبل.

بيركوفلاس.

الورد البري.

سيلين.

أوسينكايا.

لضيق.

عشب المئة.

تأثير المناخ على النباتات المتوطنة

أكد "الجمل"، أن النباتات الطبيعة المنتشرة في محمية كاترين تتأثر سلبًا بأي تغير في البيئة، موضحاً أن قمة المناخ التي ستعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، سيكون لها دورًا كبيرًا في الحفاظ علي البيئة النباتية، مضيفًا أن النباتات المتوطنة بسانت كاترين هي الأكثر تأثر بسبب التغيرات المناخية وسوف يؤدي اختلاف درجات الحرارة إلى انقراض هذه الأنواع.