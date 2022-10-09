الحالة المرورية في شوارع القاهرة الكبري.. احذر «صفط اللبن» و«26 يوليو»

وضعت الإدارة العامة للمرور خطة محكمة، لتيسير الحركة المرورية والقضاء على الكثافات المرورية، بالتزامن مع توجه الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، والموظفين إلى أماكن عملهم، ورفع أعطال السيارات من الطرق.

وعززت الإدارة العامة للمرور خدماتها في الميادين والشوارع والمحاور الرئيسية، وانتشرت الخدمات المرورية لضبط سائقي السيارات متعاطي المواد المخدرة، ومتجاوزي السرعات المقررة، وعدم وضع الملصقات الإلكترونية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور، للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

الحالة المرورية بالطرق الرئيسية

أما عن الحركة المرورية، أعلنت الإدارة أنها منتظمة أعلى كوبري 15 مايو، وأعلى مناطق الزمالك وميدان سفنكس، بينما ظهرت كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة السادس من أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان، وفي شارع فيصل اتجاه الجيزة وشارع السودان، وشارع الهرم يشهد تباطؤ الحركة المرورية، وأعلى الطريق الدائري بنزلة شارع البحر الأعظم وحتى منطقة الدقي.

كثافات مرورية

وظهرت كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن المتجه من الطريق الدائري وحتى شارع السودان، وكوبري عباس، وكوبري الجامعة وكوبري الجيزة المعدني، وأعلى الطريق الدائري بالمرج، وشارع جامعة الدول العربية وميدان الدقي.