في خطوات.. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 

دقيقة تلو الأخرى يهتم الكثير من المواطنين الذين يمتلكون رخص القيادة، بالبحث عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور عبر العديد من المواقع، في ظل الخدمات المتطورة التي تقدمها الإدارة العامة المصرية للمرور لرفع كفاءة الخدمة المرورية في مصر، بجانب التطور الكبير الذي تشهده الطرقات المصرية من تغيير كامل لطرق أفضل وأنظمة مرورية متطورة.

«الوطن» ترصد من خلال السطورالتالية، كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة الذي يوفر العديد من الخدمات المتنوعة للمرور في خطوات.

مخالفات رخص القيادة والمركبات

وأولى الخطوات التي تكون بدايتها في كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة من خلال الرابط https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal ستجد جميع الخدمات التي يوفرها الموقع للمرور، ومن بينها الاستعلامات وبالضغط عليها يظهر اختياران أحدهما مخالفات رخص المركبات، ومخالفات رخص القيادة.

ثانيًا الخطوة التالية بعد الضغط عليها تظهر لك صفحة جديدة لكتابة أرقام لوحة السيارة والحروف، ثم بالضغط على «إجمالي المخالفات» تظهر المخالفات المرورية على السيارة.

أما عن تفاصيل المخالفة المرورية وتقديم التظلم أو طلب شهادة وفاء بالغرامات الشاملة لتجديد رخصة السيارة باستخدام البوابة الإلكترونية الخاصة بالمرور المصري.

خدمات عديدة يقدمها موقع النيابة العامة

ولم يكن موقع النيابة العامة يقتصر على هذه الخدمة فقط بل توجد خدمات مميزة أخرى مثل خدمة الدفع عند الاستلام، خدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية، خدمة التظلم من قيم المخالفات، خدمة متابعة حالة الطلبات، خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية، خدمة توصيل شهادة براءة الذمة، وغيرها من خدمات المرور المميزة للتسهيل على المواطنين، بدلًا من الذهاب إلى وحدات المرور لتقليل التكدسات، خاصة مع الفيروسات المنتشرة في هذه الفترة.