خطوات تخفيض قيمة مخالفات المرور .. تصل لـ50%

تتيح إدارة المرور لقائدي المركبات إمكانية التظلم على مخالفات المرور، وتقليل قيمة المخالفة بنسبة 50% في بعض الحالات، أو دفع الحد الأدنى من الغرامة مع بعض الشروط التي يجب تحقيقها، وفق لما نشر بقانون المرور المصري.

وفيما يلي، ننشر خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور لتقليل قيمة المخالفات المرورية.

تخفيض مخالفة المرور 50%

وبحسب قانون المرور المصري فأنه يمكن لقائدي المركبات تخفيض قيمة المخالفة المرورية لـ50% أو دفع الحد الأدنى من الغرامة، من خلال التوجه إلي إدارة المرور التابع لها قائد المركبة، ودفع قيمة المخالفة المرورية خلال 3 أيام من استلام رسالة المخالفة على الهاتف المحمول.

أما الطريقة الثانية لتخفيض قيمة مخالفة المرور هي من خلال تقديم تظلم على قيمتها، وفي هذه الحالة يتم تقديم التظلم من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة لخدمات المرور المصري.

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2022

ويمكن لقائدي المركبات تقديم تظلم مخالفات المرور عن رخص المركبات عبر موقع نيابة المرور من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة كالآتي:

- الدخول على موقع النيابة العامة للمرور أو الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- اختيار خدمة «التظلمات» والضغط على «استمرار».

- تحديد نوع التظلم وهي «رخص المركبات».

- يتم ادخال البيانات المطلوبة للرخصة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، والضغط على إجمالي المخالفات.

- بعد الانتهاء سوف تحصل على رقم الطلب، يجب الاحتفاظ به للاستعلام عن موقف الطلب فيما بعد.

أما في حالة الرغبة في تقديم طلب تظلم على مخالفات رخص القيادة، فيجب الدخول على موقع النيابة العامة واختيار التظلمات ثم اختيار مخالفات رخص القيادة.

سيطلب منك إدخال البيانات الخاصة بالرخصة والتي تتضمن رقم الرخصة، نوعها، المحافظة، وحدة الترخيص، وأخيرا الضغط على إجمالي المخالفات.

يتم تقديم تظلم على قيمة المخالفات والضغط على إرسال طلب، ستحصل على رقم احتفظ به للاستعلام عن حالة الطلب في وقت لاحق.