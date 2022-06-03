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تكثيف الخدمات المرورية لاستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع «المونوريل» بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
01:46 م | الجمعة 03 يونيو 2022
المرور

المرور

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع «المونوريل» الأمر الذي يتطلب الغلق الكلي لشارع على أمين بالوصلة من تقاطعه مع شارع الخليفة الظافر، وحتى شارع البخاري بالاتجاه القادم من شارع امتداد رمسيس مع تحويل حركة المرور اتجاه الطريق الممهد بجزيرة المنتصف «داخل منطقة الأعمال».. على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارا من «الساعة 12 صباحا يوم الجمعة الموافق 3/6/2022» لمدة زمنية 30 يوما، ليلاً ونهارا.

كما تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللافتات التحذيرية والإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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