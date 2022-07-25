حملة مرورية مكبرة على مواقف مرسى مطروح تضبط 72 مخالفة

نظمت إدارة مرور مطروح حملة مكبرة على الشوارع الرئيسية وأماكن الزحام وتكدس السيارات في عدة مناطق بمدخل مدينة مرسى مطروح، والكورنيش بالتعاون مع إدارة المواقف، وجرى مراجعة خطوط سير سيارات الأجرة على الطرق المختلفة شرق وغرب مدينة مرسى مطروح، ومدى التزام سائقي الأجرة بالتعريفة المقررة عقب زيادة سعر الوقود موخرا.

تحرير مخالفات للسيارات

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، اليوم الاثنين، عملية تكثيف الجهود لإحكام السيطرة على سيارات الأجرة في أحياء مدينة مرسى مطروح، ومنع أي تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال، خاصة مع زيادة التدفق السياحي على المحافظة خلال موسم الصيف، كما واصلت إدارة مواقف مطروح حملاتها التفتيشية بطول شوارع الكورنيش بالمدينة لضبط السيارات العاملة على الكورنيش دون تصريح خط السير مما يؤثر سلبا على العمل بالخطوط الرئيسية بالمدينة.

وصرح المهندس محمد القط المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة بمطروح أن الحملة أسفرت عن تحرير 72 مخالفة خط سير واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وكذلك توفير سيارات إضافية لنقل جميع الركاب بخطوط السرفيس والمسافرين من مدينة مطروح للمحافظات الأخرى، وتكثيف الحملات للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير وبالتعريفة الجديدة المقررة ومنع استغلال المواطنين على الخطوط الداخلية أو الخارجية.

تخصيص أماكن لسير البيتش باجي والدراجات

وقال محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه جرى تخصيص أماكن لسير «البيتش باجي»، (موتوسيكلات الدفع الرباعي)، والدراجات في منطقة الكورنيش في روميل وباب البحر بأماكن بعيدة عن الزحام، لتفادي وقوع الحوادث، مع متابعتها من خلال المرور على مدار الساعة، مما يساهم في تنظيم الكورنيش، وعمل سيولة مرورية، والحفاظ على التلوث السمعي في الشوارع.