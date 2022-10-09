لجان البرلمان تعقد عدة اجتماعات اليوم.. والمصيلحي أمام «اقتصادية النواب»

تعقد عددًا من اللجان البرلمانية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم، لمناقشة مجموعة من الاتفاقيات، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 والخاص بهيئة قناة السويس المقدم من الحكومة.

لجنة الشؤون الاقتصادية

وتعقد لجنة الشؤون الاقتصادية اجتماعين مهمين أحدهما بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ويعد هو الوزير الأول الذي يحضر لمجلس النواب بعد انطلاق جلساته البرلمانية بدور الانعقاد الثالث.

كما تنظر اللجنة في اجتماعها الثاني التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون هيئة قناة السويس، الذي يتضمن إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس ومنحه عددًا من الاختصاصات.

وسيكون لصندوق هيئة قناة السويس موازنة مستقلة، ويتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي.

لجنة التضامن الاجتماعي

كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي اليوم، اجتماعًا لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة مصر وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوي المرأة بمبلغ 250 يورو الموقعة في القاهرة.

لجنتا الطاقة والزراعة

كما تعقد كلًا من لجنتي الطاقة البيئة والزراعة والري عدة اجتماعات، اليوم لمناقشة عدد من الاتفاقيات المحالة من مكتب رئيس المجلس للمناقشة.

جدير بالذكر، أنَّ مجلس النواب بدأ جلساته في دور الانعقاد الثالث الأول من أكتوبر الجاري ويستمر انعقاده لمدة 9 أشهر من تاريخه، وشهد الأسبوع الأول من عمر مجلس النواب إجراء انتخابات اللجان النوعية لـ25 لجنة برلمانية لاختيار هيئات مكاتبها وتشمل رئيسًا والوكيلين وأمينًا للسر.