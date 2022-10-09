«شركات السياحة»: أكثر من 100 ألف مصري سيؤدون عمرة المولد النبوي هذا العام

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه وفقا لحجوزات برامج العمرة حاليا فإن أعداد المواطنين المصريين الذين سيؤدون عمرة المولد النبوي هذا العام سيتخطى الـ100 ألف، لافتا إلى أن موسم عمرة المولد النبوي يتضمن السفر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

75 ألف معتمر خلال الشهر الجاري

وأضاف «السيسي» لـ«الوطن»، أن أكثر من 75 ألف مواطن مصري سيسافرون لأداء موسم العمرة خلال أكتوبر الجاري، متابعا «وزارة السياحة والآثار خصصت 40 تأشيرة عمرة لكل شركة منظمة للعمرة، وعددها نحو 1925 شركة خلال الشهر الجاري».

ولفت إلى أن أعداد المواطنين المصريين المسافرين للعمرة سيبدأ بالانخفاض بداية من النصف الثاني من الشهر المقبل وحتى منتصف يناير المقبل، على أن يبدأ الارتفاع مجددا خلال إجازات منتصف العام الدراسي وحتى نهاية شهر رمضان 2023.

تخصيص 40 تأشيرة عمرة لكل شركة سياحة

وأوضح «باسل» أن تخصيص وزارة السياحة والآثار لعدد 40 تأشيرة عمرة لكل شركة سياحة خلال شهر أكتوبر، إضافة إلى ارتفاع أسعارصرف الريال السعودي مؤخرا، تسبب في زيادة أسعار برامج عمرة المولد النبوي بداية من رحلات الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن متوسط أسعار برامج العمرة الاقتصادية حاليا يتراوح ما بين 25 إلى 27 ألف جنيه، متابعا «بعض شركات السياحة نظمت برامج عمرة شعبية بـ20 ألف جنيه».

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن كافة رحلات العمرة تسير بشكل منتظم وفي مواعيدها المحددة عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، لافتا إلى أنه لا توجد أية مشكلات في تنظيم الرحلات، ومن المتوقع أن تسير كافة رحلات الموسم وفق هذا المنوال.

يشار إلى أن موسم العمرة لهذا العام انطلق يوم الأربعاء الماضي، رغم عدم إصدار الخطة التشغيلية لموسم العمرة حتى الآن.