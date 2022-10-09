حياة كريمة تطلق «وصل الخير 3» تزامنا مع المولد النبوي وذكرى نصر أكتوبر

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاق مبادرة وصل الخير3، إذ وجهت المؤسسة عدد من القوافل المُحملة بالمساعدات الغذائية التي تبلغ نحو 40 ألف صندوق مواد غذائية إلى مختلف محافظات الجمهورية، يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى الـ49 لنصر أكتوبر، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا.

بداية العمل منذ 6 أكتوبر

وقالت حياة كريمة في بيان لها، أن فرق العمل الميداني بدأت تنفيذ مبادرة وصل الخير3 بدءًا من يوم 6 أكتوبر وتواصل القوافل جهودها حتى يوم 13 من أكتوبر الجاري، إذ جرى تخصيص عددٍ من القوافل المُحملة بصناديق المواد الغذائية لمحافظات القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، والشرقية)؛ وذلك لارتباطها الوثيق بنصر أكتوبر.

وأوضحت أن القوافل الغذائية ستتجه ضمن وصل الخير3 إلى محافظات (الأقصر، أسوان، سوهاج، الجيزة، أسيوط، وكفر الشيخ)؛ وذلك وفقًا للاستطلاع الميداني لفرق الرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة.

توزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية

وكانت مؤسسة حياة كريمة، أطلقت قوافل مبادرة (وصل الخير1) من خلال اطلاق قوافل مساعدات غذائية هي الأكبر لمحافظة الغربية لتوزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية، وذلك في مراكز (السنطة، كفر الزيات، زفتى، سمنود، قطور، بسيون) بكل القرى التابعة لها، وتوزيعها على المواطنين الأولى بالرعاية بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية،.

وأطلقت المؤسسة أيضا حملة المليون كرتونة ضمن قوافل "وصل الخير 2"، في مختلف مراكز وقرى محافظات الجمهورية وصولًا لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا.

وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار الدور التنموي الذي يقوم به التحالف الوطني وأعضاءه لدعم الفئات المستحقة، وفي ضوء تكاتف الجهود في مجال العمل المجتمعي وتوحيدها تحت مظلة واحدة وهي التحالف الوطني الذي يجمع تحت مظلته 24 كيانًا رائدًا في العمل التنموي في مصر.