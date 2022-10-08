«حياة كريمة»: سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين بجنوب سيناء ضمن «راجعين نتعلم»

قال الدكتور جبريل فتيح، منسق مبادرة حياة كريمة في جنوب سيناء، إن المبادرة الرئاسية تقدم عدة أنشطة بجانب مهمتها الأساسية في بناء الإنسان من خلال تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات الخدمية المتكاملة على مستوى الجمهورية، مضيفا أن حياة كريمة أطلقت مبادرة «راجعين نتعلم» التي كان لها عظيم الأثر في المناطق النائية والوديان والقرى على مستوى جنوب سيناء.

احتفالية كبرى في مدينة الطور

وأوضح «فتيح» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المبادرة» مع الإعلامية نانسي نور، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن مبادرة «راجعين نتعلم» بدأت باحتفالية كبرى في مدينة الطور شارك خلالها العديد من الطلاب غير القادرين، مشيرا إلى أن المبادرة تضمنت سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين وتوفير المستلزمات الدراسية لهم من خلال إحصاء ببيانات الطلاب في الوديان والتجمعات البدوية.

تقديم خدمات لجميع الطلاب

وأشار إلى أن الدولة المصرية تقدم خدماتها لجميع الطلاب على مستوى المحافظات، وتوصل لهم المستلزمات المدرسية الكاملة التي يحتاج إليها الطالب على مدار العام الدراسي، مضيفا: «نوزع الحقائب المدرسية على الطلاب في مختلف المناطق لعدم إجبارهم على الانتقال للمدينة لشراء أدواء المدارس».

مبادرة راجعين نتعلم

وأكد منسق حياة كريمة في جنوب سيناء، أن مبادرة راجعين نتعلم تستهدف توعية الطلاب وتعريفهم بأهمية التعليم والحرص على مواصلة التعلم، لافتا إلى أن المبادرة بدأت بمدينة الطور ثم انتقلت إلى الأودية والقرى على المستوى محافظة جنوب سيناء.