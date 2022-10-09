«الأرصاد»: تساقط أمطار على السواحل الشمالية ونشاط لحركة الرياح اليوم

تشهد عدة محافظات انخفاضا في درجات الحرارة، لاسيما الساحلية منها، مثل الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، والتي من المتوقع أن تتساقط عليها أمطار اليوم، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع حالة الطوارئ لمواجهة التغيرات المرتقبة.

سقوط أمطار اليوم على عدة محافظات

ومن المتوقع أن تتساقط أمطار اليوم على عدة محافظات منها الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية الصادر بشأن حالة الطقس، مع تعرض هذه المحافظات إلى هبوط رياح خفيفة على فترات متقطعة.

نسبة سقوط أمطار اليوم على البحيرة

وسجلت نسبة سقوط أمطار اليوم على محافظة البحيرة 40%، وفقا للبيان الصادر، وتشهد مدن ومراكز المحافظة استعدادات مكثفة لمواجهة الطقس السيء خلال فصل الشتاء، حيث جرى تنفيذ نموذج محاكاة لسقوط الأمطار.

استعدادات المحافظات لموسم الشتاء

كما شهدت المحافظات تجهيزات مكثفة لموسم سقوط الأمطار، ومنها تطهير بالوعات الصرف الصحي، وصيانة أسلاك الكهرباء، وتطهير مخرات السيول، وصيانة معدات شفط المياه، وذلك لتجنب تراكم المياه وتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين.