درجات الحرارة اليوم الأربعاء 14-9-2022 على مصر.. توقعات بسقوط أمطار خفيفة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، مع وجود توقعات بسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.

طقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر منذ قليل، أن الطقس اليوم سيكون حارا على السواحل الشمالية وصولا إلى شمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، ومع بداية ساعات المساء يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، وجود توقعات بسقوط الأمطار على أقصى السواحل الشمالية الغربية، ولكنها غير مؤثرة على الحياة اليومية، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة ونشاط للرياح الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 14 سبتمبر على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 33 24

6 أكتوبر 33 25

بنها 32 24

دمنهور 31 24

كفر الشيخ 32 25

المنصورة 30 24

دمياط 30 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 32 25

طنطا 32 24

شلاتين 37 28

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 29 24

وادي النطرون 31 24

مطروح 29 24

السلوم 30 24

سيوة 35 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 33 27

كاترين 32 20

رأس سدر 35 25

نخل 33 20

طابا 32 25

نويبع 35 26

حلايب 33 26

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 35 27

مرسى علم 35 27

الفيوم 33 23

بني سويف 33 23

المنيا 35 24

أسيوط 35 23

سوهاج 37 24

قنا 39 27

الأقصر 40 26

أسوان 41 28

الوادي الجديد 39 25

أبو سمبل 40 27

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 26.