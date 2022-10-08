درجات الحرارة اليوم السبت 8-10-2022.. نشاط للرياح وسقوط أمطار

أصدرت هيئة الأرصاد بيانا رسميا أعلنت فيه درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس على كل البلاد، إذ تنشط الرياح أحيانًا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مما يخفف من حرارة الجو، وتضطرب الملاحة على البحر الأبيض المتوسط.

حالة الطقس اليوم

ويكون الطقس اليوم مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحارًا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، أما ليلًا فيكون الطقس لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وذكر بيان هيئة الأرصاد درجات الحرارة اليوم المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية التي جاءت كالتالي:

القاهرة 29 - 21.

العاصمة الإدارية 29- 21.

6 أكتوبر 30 - 20.

بنها 29 - 21.

دمنهور 31 - 21.

كفر الشيخ 28 - 22.

المنصورة 29 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 27 - 22.

الإسماعيلية 30 - 21.

السويس 30 - 21.

الزقازيق 29 - 21.

شبين الكوم 29 - 21.

طنطا 28 - 22.

شلاتين 37 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 29 - 22.

مطروح 24- 20.

السلوم 25- 21.

سيوة 26 - 17.

العريش 28 - 22.

رفح 27 - 22.

الطور 30 - 24.

كاترين 29 - 17.

رأس سدر 28 - 22.

نخل 28 - 16.

طابا 29 - 23.

نويبع 33 - 24.

حلايب 32 - 26

شرم الشيخ 34- 25

الغردقة 33 - 25

مرسى علم 33-24

الفيوم 30 - 21

بني سويف 30 - 21

المنيا 30 - 19

أسيوط 31 - 20

سوهاج 32- 21

قنا 37- 22

الأقصر 37- 23

أسوان 38- 24

الوادي الجديد 33- 23

أبو سمبل 38- 25

أبو رماد 35 - 26

رأس حدربة 33 - 25.