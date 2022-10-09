«جبالي» يغادر إلى كيجالي للمشاركة في أعمال الجمعية الـ145 لـ«البرلماني الدولي»

غادر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى العاصمة الرواندية كيجالي، على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى، للمشاركة في اجتماعات الجمعية الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُقرر عقدها في الفترة من 11 لـ15 أكتوبر 2022.

اجتماعات الجمعية الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي

ومن المُقرر أن تُعقد خلال الاجتماعات الدورة الـ210 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، كما يُلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، كلمة البرلمان المصري بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول «المساواة بين الرجال والنساء (الجندرية) والبرلمانات المراعية للمنظور الجندري باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صمودا وسلما».

نشاط مكثف للوفد البرلماني المصري

كما تشهد الاجتماعات، مشاركة الوفد البرلماني المصري بنشاط مُكثف في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي، مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين والتي ستناقش موضوع «الحرب وتغير المناخ باعتبارهما مسببيَن لانعدام الأمن الغذائي العالمي»، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة والتي ستناقش موضوع الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات في ضوء الدورة الـ27 لقمة المُناخ المقبلة، والتي ستسضيفها مصر نوفمبر المقبل.

وتناقش اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، مشروع قرار بشأن الزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية، ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، وتشهد أعمال الجمعية اجتماع المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف بالاتحاد البرلماني الدولي، واجتماع لجنة قضايا الشرق الأوسط، كما ستشهد أعمال الجمعية انعقاد منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى الشباب البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي.

يذكر أنّ الاتحاد البرلماني الدولي منظمة برلمانية عالمية، أُنشئت منذ العام 1889 وتمثلت أهدافها في تشجيع الحكم الديمقراطي من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب ونشر السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتمكين الشباب والتنمية المُستدامة من خلال الحوار البرلماني العالمي، وتُعقد أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي مرتين سنويا، وتتصدى اجتماعات الجمعية للعديد من القضايا العالمية من أجهزة الاتحاد ولجانه الدائمة، وتلعب الشعبة البرلمانية المصرية دورا بارزا في أروقة المنظمة البرلمانية العالمية من خلال المجموعات الجغرافية العربية والأفريقية والاسلامية بالاتحاد، بغرض الانخراط البنّاء والمُكثف مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية، اتساقا مع الدور المصري البارز إقليميا وعالميا بجناحيه البرلماني والحكومي.