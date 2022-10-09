سقوط أمطار خفيفة على مدينة مرسى مطروح.. ورفع درجة الاستعداد

سقطت أمطار خفيفة على بعض الأحياء في مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، صاحبها سحب منخفضة ونشاط للرياح، وارتفاع أمواج البحر، ما يؤثر بدوره على الملاحة، ومن المتوقع سقوط أمطار علي السواحل الشمالية الغربية للبلاد خلال الساعات المقبلة، مع اتخاذ الأجهز المعنية جميع الاستعدادات اللازمة لمواجهة هذه التغيرات.

حالة الطقس اليوم في مطروح

وتشهد حالة الطقس اليوم الأحد في محافظة مطروح، من مدينة الحمام شرقا حتى مدينة السلوم غربا، ومرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة وسيدي حنيش ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني، عدم استقرار، إذ تتساقط أمطار متقطعة مع انتشار الغيوم في ظل أجواء خريفية في مختلف المناطق السكنية والقرى والنجوع.

استعدادات لمواجهة الأمطار والسيول

وأعلنت محافظة مطروح استعداداتها لمواجهة السيول والأمطار المتوقع سقوطها في أي وقت بنطاق المحافظة على المدن الساحلية، من الإسكندرية حتى الحدود الليبية.

وحول سقوط الأمطار، قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المحافظة استعدت لموسم الشتاء بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح ومجالس المدن والحماية المدنية، بتجهيز سيارات الشفط والمواتير وتطهير شنايش الأمطار بالكورنيش ووسط مدينة مرسى مطروح، وتطهير مجري السيول في المدن والبرابخ، مع توجيه المواطنين بتطهير آبار تجميع مياه الأمطار تمهيدا لتخزين مياهها، والتي يستفيد منها المواطنون في الصحراء في الشرب وسقي المواشي والحياه عليها.