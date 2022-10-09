بدء جلسة محاكمة 26 متهما في «أحداث رمسيس»

بدأت محكمة الدائرة 2 إرهاب، قبل قليل، محاكمة 26 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث رمسيس».

الاتهامات في القضية

وكاتن المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام السابق، أحال المتهمين في قضية أحداث رمسيس، إلى المحاكمة الجنائية، بعدما وجّهت لهم النيابة تهم ممارسة البلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة بتدنيس وتخريب جامع الفتح، على مدار يومي 16 و17 أغسطس 2013، وتعطيل إقامة الصلاة به.

القتل العمد

كما وجّهت لهم النيابة تهم القتل العمد، والشروع في القتل وقطع الطريق على المواطنين وتعطيل المواصلات العامة، حيث تبين من خلال التحقيقات أن غرض المتهمين تنفيذ أعمال تخريبية وممارسة أعمال التجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة.

إحراز أسلحة آلية

وخلال التحقيقات مع المتهمين بالقضية، وجّهت لهم النيابة تهم إحراز أسلحة آلية وخرطوش ومفرقعات وذخائر، إضافة إلى قطع الطريق على المواطنين، وتعطيل المواصلات العامة، وتعريض سلامة الركاب للخطر.