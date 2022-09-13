تأجيل محاكمة 26 متهما في «أحداث رمسيس» لجلسة الخميس

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 26 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث رمسيس»، لبعد غد الخميس للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

التحقيقات: المتهمون مارسوا البلطجة وخربوا المنشآت العامة والخاصة

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أسندت لهم النيابة العامة خلال التحقيقات، اتهامات بتدنيس وتخريب جامع الفتح، على مدار يومي 16 و17 أغسطس من عام 2013، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد، والشروع في القتل.

قطع الطريق على المواطنين وتعطيل المواصلات العامة

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين كان غرضهم تنفيذ أعمال تخريبية، فمارسوا أعمال التجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، كما أحرزوا أسلحة آلية وخرطوش ومفرقعات وذخائر، بالإضافة إلى قطع الطريق على المواطنين، وتعطيل المواصلات العامة، وتعريض سلامة الركاب للخطر.