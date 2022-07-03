تأجيل محاكمة 26 متهمًا في «أحداث رمسيس» إلى 15 أغسطس

أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر إعادة إجراءات محاكمة 26 متهمًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث رمسيس» إلى جلسة 15 اغسطس المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

تفاصيل إحالة المتهمين للجنايات

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.