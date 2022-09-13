جنايات أمن الدولة تستكمل محاكمة 26 متهما في قضية «أحداث رمسيس»

تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 26 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث رمسيس».

استكمال المرافعة

كانت هيئة المحكمة، قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم 13 سبتمبر لاستكمال المرافعة.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

تدنيس جامع الفتح وتخريبه

كان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم بعد انتهاء التحقيقات تهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أيضًا، تهمة القتل العمد والشروع في القتل وكان غرضهم تنفيذ أعمال تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، كما حازوا وأحرزوا الأسلحة النارية الخرطوش والآلية والمفرقعات والذخائر.

وقطع المتهمون الطريق على المواطنين، تعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.