مواعيد 5 عيادات جديدة بالمركز الطبي في منطقة الجمرك بالإسكندرية

أعلنت الدكتورة إسراء زيدان، مدير عام منطقة الجمرك الطبية، افتتاح عيادات جديدة للخدمة الصحية بمركز الأمل لطب الأسرة تتضمن الرمد ، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأنف والأذن والحنجرة، إضافة للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية الموجودة بالوحدة، إضافة إلى 3 عيادات أخرى بوحدة طب أسرة الجمرك أيضا لخدمة المواطنين.

وتقدم «الوطن» مواعيد العيادات الجديدة بمركز الأمل لطب الأسرة غرب الإسكندرية والتي جاءت تحت شعار «الجديد أكيد هيفيد»، وفقاً لبيان مديرية صحة الإسكندرية، إضافة إلى عنوانه لتسهيل عملية التنقل إليه سريعا.

مواعيد عيادات جديدة في مركز الأمل الإسكندرية

- علاج طبيعي يوميا.

- تغذية علاجية يومي الثلاثاء والخميس.

- الرمد يوم الثلاثاء.

- الجلدية يوم السبت.

- نفسية وعصبية يوم الأحد.

- الأنف والأذن والحنجره يوم الثلاثاء.

مواعيد عيادات وحدة طب أسرة الجمرك

وتتاح مواعيد العيادات الجديدة في وحدة طب أسرة الجمرك أيام الثلاثاء وهي: «الرمد، الجلدية، نفسية وعصبية»

ويقع مركز الأمل لطب الأسرة في الإسكندرية، في 5 شارع قاصد خير، بمنطقة اللبان، بجواز مخزن الأنابيب.