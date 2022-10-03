جامعة أسيوط الأهلية تبدأ العام الجديد بحفل فني لطلاب «التربية النوعية»

استقبلت جامعة أسيوط الأهلية، العام الدراسي بحفل فني لطلاب كلية التربية النوعية، حيث ألقى الطلاب كلمة أعربوا فيها عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنجاز هذا المشروع القومي، وتوفير الفرصة للشباب لتحقيق طموحاتهم الدراسية في مختلف التخصصات العلمية المتقدمة.

استطلاع آراء الطلاب في خدمات الجامعة

وتلقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدما من الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط الأهلية، بشأن انتظام الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023، حيث تفقد «المنشاوي» جامعة أسيوط الأهلية برفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وعدد من قيادات الجامعة، احتفالا بافتتاح الجامعة، وللتأكد من انتظام سير العملية التعليمية، واستقبال الطلاب الجدد، والتقى عدد من الطلاب وأولياء الأمور، لاستطلاع آرائهم حول الجامعة، والاطمئنان على توفير الخدمات والاحتياجات أثناء الدراسة.

برامج تعليمية بمرجعية دولية

وأكد المنشاوي، أن جامعة أسيوط الأهلية تم تخطيطها وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي نصت على ضرورة تقديم برامج تعليمية تقوم على المرجعية الدولية، والتخصصات البينية المتداخلة، وتحقيق الريادة والإبداع، ومراعاة احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أنّ الجامعة الأهلية خطوة لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وإعداد جيل متميز ومؤهل للمشاركة في مسيرة الابتكار والإبداع، وقادر على المنافسة في سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها.

برامج جامعة أسيوط الأهلية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ جامعة أسيوط الأهلية تقع على مساحة 38 فدانا، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.1 مليار جنيه، وتضم 7 كليات جديدة، حيث تقدم كلية الطب والجراحة «برنامج الطب والجراحة»، وتشمل كلية طب الفم والأسنان «برنامج طب وجراحة الفم والأسنان»، وتحتوي كلية الصيدلة والبحوث الدوائية علي برنامج Clinical Pharmacy، وتقدم كلية الهندسة والعلوم التطبيقية برامج «هندسة العمارة الداخلية، الهندسة الطبية الحيوية»، وتتضمن كلية الألسن واللغات برامج «اللغة الإنجليزية»، وتقدم كلية العلوم الإدارية والمالية برامج «نظم المعلومات الإدارية، وبرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية»، وتشمل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برامج «برنامج نظم المعلومات، والحاسب الآلي».