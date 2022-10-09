بدء جلسات محاكمة المتهم بقتل طفل «طاروط» في الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، محاكمة قاتل الطفل أحمد يوسف، والتخلص من جثته في مياه ترعة بعد الاعتداء عليه.

وتنظر المحكمة أولى جلساتها برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

وترجع أحداث الواقعة لشهر يونيو الماضي من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي، بوصول جثة الطفل أحمد يوسف، 10 سنوات، والمقيم في قرية طاروط التابعة لمركز الزقازيق.

وتم التحفظ على الجثمان في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي طالبت بإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان سبب الوفاة، وأثبت التقرير وجود شبهة جنائية ومقتل الطفل.

الطفل وحيد أسرته

وأفادت التحريات أن الطفل يتيم ووحيد أسرته، وأنه تغيب عن والدته، فأخذ أهالي القرية في البحث عنه إلا أنهم عثروا عليه جثة في مياه ترعة، فأبلغوا عن وفاته واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كاميرات المراقبة توثق اختفاء الطفل

وصدت كاميرات المراقبة مشادة بين الطفل الذي كان يستقل دراجة مع شاب عشريني، ثم اصطحبه الشاب، وبعد وقت عاد بدونه إلى القرية، وأفاد بعض الأشخاص أن الشاب من قرية كفر جمعة.

وبسؤال الشاب، تبين أنه الجاني، وأن مشادة حدثت بينه وبين الطفل، ثم تعدى عليه وضربه عدة ضربات في الرأس أودت بحياته، ثم ألقى به في مياه الترعة.