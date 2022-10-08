تفاصيل القبض على مسجل خطر في الشرقية.. مواد مخدرة وسلاح ناري

بنبرة واثقة وملامح جامدة، جلس مسجل خطر، أمام النيابة العامة ليُدلي اعترافاته حول واقعة القبض عليه بتهمة حيازة المواد المخدرة وأسلحة نارية، الذي اعترف بأنها خاصته والمواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل القبض على مسجل الخطر

في إحدى الطرق الخاصة بمنطقة أبو كبير التابعة لمحافظة الشرقية، كان يسير بسيارته متجها لترويج بضاعته وبيعها على عملائه، إلا أن أجهزة الأمن كانت له بالمرصاد وأحبطت محاولنه لبيع المواد المخدرة، ومن ثم تم القاء القبض عليه.

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات سرية لقسم شرطة أبو كبير عن قيام أحد الأشخاص الذي يُدعى «محمد» صاحب الـ37 عاما، مقيم بدائرة القسم، بحيازة مواد مخدرة والإتجار بها على نطاق واسع.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية بالتنسيق مع الأمن العام من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين والبانجو وسلاح نارى بندقية آلية، والتحفظ على المضبوطات وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتعليقًا على ذلك، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض، أن القانون المصري جرم حيازة المواد المخدرة «البانجو» مهما اختلفت الكمية المضبوط بها، موضحا أن عقوبة حيازة المخدرات تختلف بقصد الحيازة ذاتها، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الحيازة من أجل التعاطي فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وتابع «ناجي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة المواد المخدرة «البانجو» بقصد الاتجار بها، هي السجن مدة لا تقل عن 6 سنوات وقد تصل للأشغال الشاقة المؤبدة، وهي العقوبة المتوقعة للمتهمين في هذه الجريمة.