محافظ الشرقية يؤكد صلاحية مياه الشرب بـ الديدامون بعد تسرب الكلور

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صلاحية مياه الشرب في جميع محطات المياه على مستوى المحافظة وتحديدا قرية الديدامون فضلا عن خروج جميع حالات الإصابة بعد تلقى العلاج بمستشفى فاقوس المركزي.

خروج الحالات من المستشفى

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية إلى نه عقب وقوع حادث تسرب غاز الكلور من إحدى الإسطوانات بمحطة مياه الديدامون النقالي ( كومباكت) تصرف 100 ل/ث نتيجة العطل الفني تم أخذ عينات من جميع محطات المياه ومحطة الديدامون لتحليلها وجاءت نتيجة التحليل مطابقة للمواصفات القياسية وصالحة تماما للإستخدام والشرب.

التعامل مع التسريب

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب أنه تم التعامل مع التسريب وفقا لإجراءات السلامة والصحة المهنية وتم السيطرة على الوضع، مؤكداً عمل محطة مياه الديدامون الآن بشكل كامل وبحالة جيدة.