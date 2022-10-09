الدفع بـ147 سيارة إضافية لنقل الطلبة من دسوق إلى كفر الشيخ

دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، بـ140 سيارة و7 أتوبيسات لمواجهة ازدحام طلاب الجامعة من أبناء دسوق.

متابعة حركة نقل الطلاب

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حركة نقل طلاب الجامعة بمواقف دسوق لمواجهة الزحام، وكذلك سير السيارات بمجمع المواقف بالتنسيق مع وحدة مرور دسوق، برئاسة المقدم فؤاد زايد، وبحضور وليد فاروق، نائب رئيس المركز والمدينة، وممدوح غانم، مدير السرفيس، وصبري جمعة، مدير المواقف.

وأكد رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه تم الدفع بـ75 «سرفيس» و65 سيارة من الخطوط الأخرى، بالإضافة إلى 7 أتوبيسات لمواجهة ازدحام طلاب الجامعة والموظفين، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف.

المحافظة توفر 6 «ميني باص»

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن في وقت سابق، عن توفير عدد من سيارات «الميني باص» لنقل المواطنين بين مراكز المحافظة، لافتاً أن المرحلة الأولى تشمل 6 «ميني باص»، والمرحلة الثانية سيتم توفير 4 باصات قابلة للزيادة لكل مركز من المراكز، وتم تشغيل المرحلة الأولى في شهر سبتمبر الماضي، بتوفير 6 «ميني باص»، عبارة عن 2 من كفر الشيخ لدسوق و1 للحامول و1 لبيلا، و2 لربط غرب بشرق مدينة كفر الشيخ.