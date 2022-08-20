كلب «مسعور» يعقر 4 أطفال في دسوق بكفر الشيخ

أُصيب 4 أطفال، مساء اليوم السبت، بعقر كلب «مسعور»، في دائرة مركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل الواقعة

تلقي اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطاراً من مرفق إسعاف كفر الشيخ، بتلقيهم بلاغ من بعض الأهالى بدائرة مركز دسوق، بعقر كلب «مسعور» أربعة أطفال وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لإسعافهم وعلاجهم.

أسماء الأطفال المصابين في الحادث

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من: «ز.ا.ع» 12 عاماً، و«ي.ا.س»، 5 أعوام، و«و.ا.ع.ا»، 4 أعوام، و«و.ر.ا.س»، عامين، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وعلاجهم وإعطائهم مصل الكلب، وجارٍ متابعة حالتهم بالمستشفى.

حُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.