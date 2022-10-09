عمرو مصطفى يكشف عن تفاصيل أغنيته الجديدة: «مدتها دقيقة فقط»

يستعد الملحن عمرو مصطفى لطرح أغنية جديدة مدتها دقيقة واحدة فقط، بعد نجاح أغنياته الأخيرة على مدار الأيام الماضية، وتفاعل الجمهور معها.

تفاصيل أغنية عمرو مصطفى الجديدة

وعن أغنيته الجديدة التي سيقدمها، قال عمرو مصطفى في تصريحات تلفزيونية، إن الأغنية مدتها دقيقة واحدة، وهو على عكس المألوف في الأغنيات الحالية، مؤكدا أن السبب وراء ذلك أننا تخطينا فكرة الأغاني ذات الـ3 دقائق والأخرى الطويلة.

وأكد «مصطفي» أن هذا اتجاه جديد قرر أن يسلكه، وسيقرر نجاحه من عدمه بعد معرفة آراء الجمهور على الأغنية عقب طرحها على اليوتيوب: «هشوف لو الجمهور عجبته الأغنية هنزل الجزء الكامل منها، ولو مفيش تفاعل يبقى هي أغنية مدتها دقيقة واحدة كفاية».

عمرو مصطفى يتحدث عن الدعاية لأعماله الفنية

وعن الدعاية لأعماله الفنية، قال: «اكتشفت أن الدعاية مهمة للأغاني، وبدأت أركز على الدعاية أكتر، والأغاني بتاعتي ليست رسالة لأي شخص لأني بحب وبحترم الجميع، ولكن كل اللي بقوله في أعمالي إني بحاول أشتغل وأنجح وأحب نفسي».

أغنية «مين هيجاريه» تحقق 684 ألف مشاهدة

وطرح الفنان عمرو مصطفى أكثر من أغنية حققت نجاحًا كبيرًا، ومن بينها «إلا أنا» و«رقصة»، وأغنية «مين هيجاريه» والتي تعتبر آخر أعماله الفنية وحققت 684 ألف مشاهدة على اليوتيوب.